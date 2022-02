Rania Charkaoui, pour plus de diversité dans les STEM dès l’université

Des hommes dans l’auditoire, mais aussi sur l’estrade. Le corps enseignant de la faculté de polytechnique est en effet composé d’une grande majorité de professeurs. Pourtant comme l’indique un rapport de l’ONU : les enseignantes de STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) exercent une influence positive sur les performances des filles et leur poursuite d’études et de carrières dans ces filières.

L’expérience d’apprentissage est cependant compromise lorsque les professeur·es renforcent les stéréotypes genrés à propos des aptitudes à étudier les STEM. On le sait, les biais sont une réalité, et certains comportements problématiques peuvent se révéler lourds de conséquences. "Le sexisme banalisé pendant les cours, ce n’est plus possible ! Je me souviens des commentaires d’un assistant qui durant les travaux pratiques (TP) me faisait des allusions sexuelles parce que je rigolais avec un ami ou que je faisais un trou dans un tube. Mais ça bouge, cette année il y a eu des plaintes au sein de la faculté."

Autre résultante des biais des professeurs : les contenus d’apprentissage qui prennent en compte des intérêts genrés ou des références plus masculines. "Par exemple, on devait réaliser un projet informatique à travers la création d’un jeu de poker en ligne. Moi ça ne m’intéresse pas le poker, je trouverais ça plus intéressant de créer un chatbot pour gérer les plaintes d’agressions sexuelles, au moins comme ça, on aurait un impact sociétal !"

Le sexisme banalisé pendant les cours, ce n’est plus possible !

Aussi, la communication interne et externe de l’institution a un effet sur l’accessibilité aux études. "Je suis en ‘Sciences de l'ingénieur’. Je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas en ingénierie ? On dit bien ‘en médecine’, ‘en architecture’.... Aussi, certains documents administratifs à remplir sont encore au masculin, ce n’est pas normal !" Après vérifications, les autres universités du pays optent également pour le titre ‘Ingénieur’ car c’est l’appellation officielle au niveau de la Communauté française.