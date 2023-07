"Rango", le film d'animation qui a remporté un Oscar à voir sur Ouftivi

Rango est un film d'animation créé par Gore Verbinski et sorti en 2011. Il est à redécouvrir le samedi 29 juillet à 20h30 sur Ouftivi et Auvio.

Rango met en scène un caméléon solitaire habitué à s'inventer des histoires, qui se retrouve au beau milieu du désert après un accident de voiture. Il atterrit finalement dans un village perdu du désert, qui va en faire son shérif et le charger de trouver l'eau dont il manque cruellement.

Le film s'est avéré un vrai succès critique, avec 88% d'opinions positives sur le site de référence Rottentomatoes.com, et une valeur sûre du box-office, avec plus de 240 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 123 millions en Amérique du Nord.

Différent des autres. Mais ce Rango se démarque nettement de la concurrence, dans ses qualités mais aussi, parfois, dans ses défauts. Le film n’est pas réalisé par un vieux routier de l’animation puisqu’il s’agit de Gore Verbinski à qui on doit des choses aussi variées que les 3 premiers Pirates des Caraïbes, The Weatherman ou encore le remake américain de Ring.

Des références très cinématographiques. D’ailleurs, dans les références avouées, on trouve plus des films «en live» que des dessins animés, avec entre autres une histoire inspirée ouvertement du tortueux Chinatown de Roman Polanski.

Un peu confus par moments. Ceci découle sans doute un peu de cela aussi, le résultat à l’écran est quelque fois un peu confus et manque un tantinet de lisibilité. On sent un petit manque d’expérience du côté des techniques narratives du dessin animé. Et à l’écran, l’image est parfois très chargé et pas forcément très belle.

C’est aussi ce qui fait sa singularité. Grâce à cela aussi, le film a donc une vraie singularité et ne ressemble quasiment à rien d’autre dans le domaine. Il n’obéit pas aux règles habituelles parce que tout simplement, on a l’impression que ses concepteurs ne les connaissent même pas.

Impressionnant techniquement. Côté savoir-faire purement technique, là, il n’y a rien à redire et la richesse des textures, notamment, est tout bonnement impressionnante. Une fois encore, comme c’est généralement le cas avec les films d’animation en images de synthèse, c’est particulièrement bluffant en Blu-ray.

