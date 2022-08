Rangers - Union : "On doit se qualifier quitte à repartir avec 14 blessés et 22 suspendus"

L’Union Saint-Gilloise se déplace chez les Glasgow Rangers pour tenter de confirmer son exploit du match aller et tenter d’arracher une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra dompter les Ecossais, portés par leur public. Ils seront 51000 dans le Ibrox Stadium et il faudra être solide pour ne pas craquer sous la pression. Teddy Teuma, le capitaine unioniste, n’est pas forcément stressé par l’événement et attend plutôt avec impatience de fouler la pelouse comme il l’a expliqué à Erik Libois, présent en Ecosse : "Je n’ai pas peur, je suis très content et j’ai même hâte de jouer dans un stade comme ça. Et si j’avais la chance de jouer tous les week-ends dans des stades comme ça, je serais le plus heureux. C’est pour ça qu’on fait du foot, pour jouer dans des stades comme ça, avec une atmosphère comme celle-là donc il n’y a pas de peur, beaucoup d’excitation et beaucoup de hâte de jouer ce match".

Et pour Teuma, ce sera un tout autre match qu’à l’aller et il faudra directement rentrer dedans : "On a deux buts d’avance, même si je n’ai pas envie qu’on se focalise sur ce match aller. J’ai envie qu’on parte sur un nouveau match, sur une autre façon de jouer, de ne pas rester derrière en se disant qu’il faut tenir le plus longtemps. Jouer notre football, être bien organisé et si on peut marquer, on ne va pas se gêner. Mais une certitude, avec la pression qu’ils vont nous mettre, on s’attend à une grande pression dans les 30 premières minutes. Il va falloir être prêt".

En tant que capitaine, il sait qu’il aura un rôle à jouer pour tenter de calmer ses partenaires : "J’ai un rôle très important et pour moi le plus important ça va être la gestion des émotions parce qu’on sait que dans le foot c’est 80% dans la tête. Il va falloir être très fort mentalement, gérer nos émotions parce qu’on va subir une pression énorme et c’est dans ces moments-là que moi et les cadres on a un rôle important. Il va falloir gérer ce match comme il faut et même dans l’éventualité où on concède un but, rien n’est fini, il va falloir rester dans ce match même si la pression risque d’être intense. Le mental est le plus important".

Celui qui est international avec Malte n’a pas pour habitude de se laisser impressionner et compte bien continuer sur sa lancée : "Mon tempérament, ma mentalité et la mentalité de toute l’équipe, on a un groupe qui veut gagner chaque match. On ne vient pas ici en victime en voulant tous rester derrière et défendre à tout prix. On vient ici pour jouer nos cartes et on va tout mettre en œuvre pour sortir un gros match".

Il sait également qu’en cas de contreperformance il sera sans doute sous le feu des projecteurs à cause du poids de ce brassard de capitaine : "Ça fait partie de mon rôle. Quand tout va bien, on va peut-être dire que le capitaine était en grande partie responsable de la réussite mais si on perd, ça fait partie du jeu aussi. Ça peut être en grande partie ma faute aussi. Ça fait partie des aléas du football et de ma responsabilité en tant que capitaine mais ce sont des choses que j’assume totalement donc ça ne me fait pas peur".

Même s’il semble confiant et minimise certains aspects de la rencontre, il sait que c’est peut-être le match le plus important de sa carrière : "Pour le moment ça pourrait l’être. Maintenant j’accorde aussi beaucoup d’importance au championnat et à plein d’autres choses mais en tout cas c’est vrai que c’est un match très important et ça peut être un des plus beaux moments de notre carrière donc c’est sûr que ça reste un match très important".