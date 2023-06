Randonner en toute sécurité : comment prévenir et éviter les bobos sur les sentiers ?

Qu’on soit victime ou témoin d’un accident, il faut essayer de rester calme, de réagir vite et de penser aux trois lettres "P.A.S" : Protéger, Alerter, Secourir ! Si on a soi-même eu un accident, il faut, si possible, évaluer son état et alerter rapidement les secours en précisant ce qui nous arrive et où l’on se trouve. Il en est de même si l’on est témoin d’un accident. Il faut protéger la victime, sans la bouger pour éviter de créer un autre traumatisme, puis contacter les secours. S’occuper ensuite de la victime : lui parler et la couvrir.