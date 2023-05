'Randonner en bord de vie', dans un centre de soins palliatifs

"Une grande partie de notre travail, c'est de faire avec cette vie juste avant la mort, et de faire en sorte que ça reste une vie, quoi !"



"Et ce n'est pas seulement des pleurs, il y a beaucoup, beaucoup de vie. Et la vie, c'est aussi, des rires, des pleurs, des émotions, et ça, vraiment, il y en a."



"Etre dépendant des autres, pour beaucoup de personnes, c'est un drame. Parce que la personne perd sa liberté, et à travers cette perte, vient tout de suite en elle la perte de sa dignité. Même si pour nous, une personne reste digne jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, et même après sa mort."



"Avoir du temps, c'est vraiment la base. Cela permet de reporter peut-être certaines choses, d'y aller doucement, de laisser la personne utiliser ce qui lui reste d'indépendance. Des fois c'est long, mais c'est tellement important."



"Il arrive que des gens demandent la sédation, et une fois qu'elle est validée, ils disent OK OK, et puis ils attendent, ils attendent, et puis après, ils vont décéder sans avoir eu la sédation. Parce que déjà, de savoir que c'est faisable, ça va mieux, ça rassure de savoir qu'il y a quand même une solution."