Randonner au coeur des nouveaux parcs nationaux wallons

L’association Les Sentiers de Grande Randonnée vous propose de vous balader au coeur de ces deux nouveaux parcs nationaux. 471 kms de sentiers balisés GR.

L’Entre-Sambre-et-Meuse, vaste plateau entaillé par les Vallées de l’Eau d’Heure, du Viroin, de l’Hermeton ou encore de la Molignée séduira le randonneur. Le GRP parcourt la Fagne humide et froide, fait étape en Calestienne aux allures provençales, frôle l’Ardenne occidentale et s’installe durablement dans le Condroz.

Ce périple de 268 kms traverse les localités de Walcourt, Cerfontaine, Nismes, Viroinval, Doische, Dinant, Floreffe, Fosse-la-Ville, Mettet avec de nombreuses variantes.

Sachez encore que ce GRP 125 vous permet de faire une halte et de visiter trois des plus beaux villages de Wallonie, à savoir Lompret, Vierves-sur-Viroin et Soulme.