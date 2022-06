Vous devez choisir le type de rando en fonction de critères précis. Est-ce une sortie sportive en VTT ? Auquel cas un parcours plus vallonné sera le bienvenu pour plus d'adrénaline. Un parcours à thème, par exemple, sur les traces d'un architecte ou d'un peintre. Celui-ci se déroulera alors plutôt en ville et l'idéal sera de le faire pendant une journée sans voiture ou dans des créneaux horaires appropriés.