Randal Kolo Muani, le "petit gars" pas pressé au mental d’acier

Cette image qui revient sans cesse dans sa tête et dans celles de milliers de Français, Kolo Muani il s’en sert. Il aurait pu accuser le coup avec sa jeune expérience dans ce milieu où la pression est reine. Mais non. Il est revenu à Francfort pour affronter, et pour marquer. Être décisif c’est ça qu’il sait faire. Buts, assists, il les empile. Et forcément les fans de l’équipe de France se rassurent, il est le digne successeur des Karim Benzema et autre Olivier Giroud. Avec Kylian Mbappé ils pourraient faire un malheur.

D’autant qu’il a des épaules. Son loupé face à Martinez l’a fait grandir. Cela fait partie du foot, oui. Mais le scénario était tel que le joueur aurait pu accuser le coup après cette finale perdue. Rien de tout ça ne s’est passé. Il a inscrit huit buts avec Francfort durant les dix rencontres qui ont suivi le Mondial.

Avec tout cela, viennent forcément les sollicitations. La Premier League en tête, mais Francfort avec qui il est lié jusqu’en juin 2027 veut 100 millions. Il est fort probable qu’un club décide de les mettre dès cet été.

Il pourrait alors prendre une dimension encore plus impressionnante. Et avec lui, l’attaque des Bleus peut faire très mal. Il paraît qu’il s’entend déjà très bien avec un certain Kylian Mbappé. De quoi faire trembler les défenses les plus solides…