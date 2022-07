"Rampage hors de contrôle" un film d'aventure avec Dwayne Johnson en primatologue

Il s’agit de Rampage, sorti en 1986. Le joueur choisit son avatar, un gorille géant aux allures de King Kong et Godzilla ou un loup-garoup. Le but principal du jeu : détruire toute une ville en faisant attention à ne pas se faire attaquer par l’armée de terre et de l’air. Un but simple, beaucoup de joueurs. Ce jeu a eu un franc succès, surtout lorsque celui-ci a lancé le mode multijoueur et depuis, les mordus peuvent organiser des parties à 3.