Rammstein : une deuxième date en Belgique en 2023 !

Le concert de Rammstein prévu le 4 août 2023 dans le cadre de sa troisième tournée des stades étant déjà sold out, le groupe vient d'annoncer une nouvelle date le lendemain, le 5 août 2023.

Vous pouvez déjà réserver vos tickets pour ce deuxième concert chez nous ici !

Vu son succès phénoménal, Rammstein prolonge sa tournée européenne des stades et a ajouté deux nouvelles dates de concert en Belgique l’année prochaine. Après s’être produits à guichets fermés à Bruxelles (2019) et à Ostende (2022), Till Lindemann et ses compatriotes enflammeront non pas une mais deux fois le Stade Roi Baudouin à Bruxelles les vendredi 4 et samedi 5 août 2023 . “No ‘Zeit’to lose” : les tickets pour le concert du 4 août étant partis très rapidement, le groupe a rapidement annoncé une seconde date de concert pour le lendemain, le samedi 5 août 2023.

Le 29 avril 2022, le groupe a sorti son dernier disque " Zeit ", le digne successeur de l’album éponyme de Rammstein, sorti en 2019. Avec une première place des charts dans divers pays européens pour leur 8e album " Zeit ", une tournée des stades à guichets fermés et des critiques élogieuses, le group de metal incontournable continue d’enchaîner les succès !

Côté tournées, Rammstein accélère encore le tempo et annonce aujourd’hui le retour de son European Stadium Tour. Pour la troisième fois sur notre continent. Cette année, la presse a déjà largement évoqué cette tournée " too much " : une scène qui crève parfois le toit du stade, un show éclairé de mille feux… au lance-flammes, un groupe qui ne laisse rien au hasard, de l’humour et du pathos à tous les étages – bref, du rarement vu dans le paysage musical, niveau style, qualité et envergure. Rammstein se devait de donner à ses admirateurs les plus fidèles et à ses futurs fans une nouvelle chance d’assister à leur " spectacle hors norme " (Rolling Stone) qui fait vibrer les stades d’Europe (Nordkurier), avec son lot de feux d’artifice, de boucan et de fumigènes " (Süddeutsche Zeitung).

Attention aux tickets en vente sur des sites web frauduleux. Les seuls vendeurs officiels pour ce concert sont Ticketmaster et Eventim. Les tickets achetés via d’autres canaux ne donnent aucune garantie d’entrée. La liste noire des revendeurs est disponible sur ilovemyticket.com. Il y a une limite d’achat de 6 tickets par personne.

