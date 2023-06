Rammstein, un nom lié à une catastrophe aérienne ?

Rammstein, il y en a des choses à dire sur le groupe de métal le plus influent du moment, en témoigne l’engouement pour leurs prestations scéniques. Mais avant d’être Rammstein, de nombreux membres faisaient partie d’autres groupes aux noms beaucoup plus évocateurs tels que Orgasm Death Gimmick ou First Arsch (First Ass en anglais).

Il faut attendre 1994 pour voir débarquer le fameux Rammstein, avec 2 'm'. Pourquoi 2 'm' ? Une hypothèse dit que Rammstein tire son nom de la catastrophe tragique lors du spectacle aérien, en 88, à la base de Ramstein (avec 1 'm') en Allemagne de l’Ouest. Où 3 avions sont entrés en collision, entraînant la mort de 70 personnes, dont de nombreux spectateurs. Le 2e 'm' aurait ajouté par inadvertance et gardé.