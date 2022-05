Rammstein : un avant-goût du prochain single "Dicke Titten"

Le groupe a dévoilé hier soir un aperçu du prochain clip intitulé "Dicke Titten" et présent sur l'album Zeit.

Dans l'extrait de 18 secondes à voir ci-dessous, au vu du titre, on comprend vite de quoi il sera question : on démarre sur un gros plan du pis d'une vache, enchaîné avec un autre zoom sur la poitrine de la jeune femme qui la trait.

Bien entendu, et comme à leur habitude, les membres du groupe de Rammstein sont beaucoup plus profonds dans leurs vidéos que ce qu'ils laissent sous-entendre dans cet extrait. On attend donc de voir la suite demain !