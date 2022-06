Rammstein revisité par le duo Jatekok

Le duo Jatekok, ce sont deux pianos et quatre mains, comme se plaisent à dire les deux musiciennes du duo, Adélaïde Panaget et Naïri Badal, à la vitalité contagieuse.

Ces deux filles ont tout pour elles, et le quotidien Le Monde nous le dit ainsi : " rigueur dynamique et verve expressive, clavier prolixe et toucher polyglotte, et plus que tout, une manière d’osmose jubilatoire."

Jatekok, ça veut dire jeu en hongrois, et pour sûr les deux pianistes n’hésitent pas à jouer avec les couleurs et les textures de leur instrument. Elles explorent les potentialités expressives du piano, et ne se limitent pas au clavier : cordes pincées, tapées, bloquées, c’est une expérimentation du timbre au service d’une musique hybride et expérimentale.

Le duo voyage à travers les styles, faisant de l’éclectisme leur mot d’ordre. Le classique bien sûr, avec un Carnaval des animaux de Saint-Saëns haut en couleur, en collaboration avec l’humoriste belge Alex Vizorec, et des tonalités Jazz aussi, avec la reprise de trois pièces de Baptiste Trotignon.

Avec ce nouveau disque, les deux acolytes s’aventurent encore plus loin en interprétant les covers de Rammstein !

L’histoire commence en 2017, lorsqu’elles sont invitées à faire la première partie du groupe de métal aux Arènes de Nîmes. C’est le début d’une belle collaboration, puisqu’elles ont été la première partie de tout le Rammstein Stadium Tour, ouvrant des soirées enflammées sur leurs grands pianos blancs.

Le duo sublime cette collaboration en nous offrant une reprise des titres phares de Rammstein, incorporant avec finesse leurs influences musicales : un album qui porte aussi les traces de Poulenc, Dave Brubeck, John Williams ou encore Tchaïkovski.

Un cocktail savant et original, délicieusement équilibré.