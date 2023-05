Rammstein répond aux allégations d’une fan qui affirme avoir été droguée lors d’une soirée à laquelle participait Till Lindemann

Rammstein a répondu à l’accusation d’une fan qui affirme avoir été droguée lors d’une fête à laquelle participait le chanteur Till Lindemann avant le récent concert du groupe à Vilnius.

Dans un long fil de discussion sur Twitter, une fan nommée Shelby Lynn affirme que de la drogue a été ajoutée à son verre lors d’une "pré-fête" au parc Vingis dans la capitale lituanienne le 22 mai 2023, la laissant physiquement meurtrie et vomissant pendant plus de 24 heures. Elle affirme également avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec Lindemann dans une salle située sous la scène pendant l’entracte du spectacle, ce qui a mis le chanteur en colère.

Le groupe a réagi en publiant un communiqué sur les réseaux sociaux dans lequel il nie ces accusations. La déclaration se lit comme suit : "En ce qui concerne les allégations qui circulent sur Internet à propos de Vilnius, nous pouvons exclure la possibilité que ce qui est prétendu ait eu lieu dans notre environnement. Nous n’avons connaissance d’aucune enquête officielle à ce sujet."

Dans son message sur Twitter, Lynn décrit en détail son expérience de la soirée. Elle affirme avoir été choisie par Joe Letz, batteur de Lindemann, le projet parallèle du chanteur de Rammstein, pour assister à la soirée.

Lynn poursuit en affirmant qu’après avoir bu un "petit Red Bull/vodka et un Prosecco" et un verre de Tequila, elle a commencé à se sentir "comme un zombie humain, chantant, dansant, mais aussi trébuchant et titubant".

Elle affirme ensuite avoir été emmenée à la rencontre de Lindemann dans une pièce située sous la scène pendant l’entracte du spectacle, où elle a dit au chanteur qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Elle affirme qu’il a réagi avec colère et qu’il est sorti de la pièce en trombe.

Elle décrit ensuite le reste de la soirée, y compris les pertes de mémoire et les vomissements. Elle ajoute qu’à son retour à l’hôtel, elle a découvert qu’elle souffrait d’ecchymoses physiques, et a publié des photographies à titre de preuve. Elle affirme également avoir ressenti les effets de la drogue pendant plus de 24 heures, y compris des hallucinations.

Lynn ne précise pas qui, selon elle, l’aurait droguée.

Rammstein a nié les allégations et aucune plainte n’a été déposée à l’heure où nous écrivons ces lignes.