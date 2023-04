Rammstein réédite son deuxième album

Dans le communiqué partagé par Blabbermouth, on peut lire : " Après la sortie de leur premier album Herzeleid en "édition anniversaire limitée", il est donc temps de revisiter Sehnsucht, initialement sorti en août 1997. Sehnsucht a atteint la première place des classements allemands et autrichiens, et s'est classé dans le Top 50 aux États-Unis (c'est le seul album entièrement allemand à avoir été certifié disque de platine aux États-Unis). "

" 26 ans et un nouveau siècle plus tard, il est clair que Sehnsucht n'a rien perdu de sa puissance initiale, à l'instar de tous leurs albums sortis en studio. De l'ouverture "Sehnsucht" elle-même, au susmentionné "Du Hast" ou au suivant "Engel", en passant par le numéro de clôture "Küss Mich (Fellfrosch)", le deuxième album de Rammstein voit les membres fondateurs atteindre leur vitesse de croisière de manière spectaculaire, en utilisant davantage l'électronique et les samples, ainsi que le côté mélodique de l’amplitude vocale considérable de Till Lindemann. "

" Cette version 2023 contient exclusivement un nouveau mixage du titre "Spiel Mit Mir" et est proposée dans une sélection de formats exclusifs et soigneusement emballés : CD, MC, numérique, en doubles LP, l'un en vinyle noir, l'autre en vinyle blanc. "

Liste des titres de l'édition anniversaire de "Sehnsucht" :

01. Sehnsucht

02. Engel

03. Tier

04. Bestrafe Mich

05. Du Hast

06. Bück Dich

07. Spiel Mit Mir

08. Klavier

09. Alter Mann

10. Eifersucht

11. Küss Mich (Fellfrosch)

12. Spiel Mit Mir (2023 mix)

Rappelons que Rammstein a ajouté une date supplémentaire pour sa série de concerts à Bruxelles. Ils y termineront donc leur tournée européenne les 3, 4 et 5 août prochain.