Rammstein, Muse, Axel Bauer, Stephan Eicher, on parle live dans le Journal du Rock de la semaine!

On aurait pu l’appeler le Journal du live cette semaine tant l’actualité est marquée par les prestations des artistes qu’on apprécie, on fait le point sur ces derniers jours.

La semaine dernière, on apprenait que Def Leppard et Motley Crüe seraient les premières têtes d’affiche du Graspop 2023.

Mais les amateurs de stade ne seront pas en reste puisque Rammstein ajoute une date supplémentaire pour sa série de concerts à Bruxelles. Ils y termineront donc leur tournée européenne les 3, 4 et 5 août prochain.

On quitte notre capitale pour la plaine de Rock Werchter : plusieurs grands noms ont été annoncés, dont Arctic Monkeys, Queens of The Stone Age et Muse.

Muse qui a proposé un concert intimiste à Amsterdam il y a quelques jours, auquel nous avons envoyé notre collègue Laurent Debeuf qui partage ses impressions sur classic21.be.

Le musicien français Axel Bauer est venu dans notre grand studio cette semaine. Il a été d’une grande générosité, rencontrant nos auditeurs, échangeant quelques mots avec eux avant de proposer un set incroyable, dont les images sont à voir ICI.

Et ce n’est pas terminé, il sera question du nouvel album de Stephan Eicher ce 30 octobre dans l'émission Classic Hits. Ode, c’est son nom, vous sera présenté par l’artiste lui-même au micro de notre animateur et programmateur Dominique Ragheb.

Si vous avez un faible pour Vaya Con Dios, Classic 21 restera votre choix Numéro 1 puisque la chanteuse Dani Klein sera, elle, l’invitée de Patrick Bivort ce 29 octobre dans l’émission Classic 21 Lounge. De quoi évoquer avec elle ce nouvel album piano voix ''What’s a woman ?''.

On restera dans le thème avec la formation belge Atomique Deluxe qui a présenté l’EP Danse Dur, en avant-première dans nos studios ce 25 octobre dans Classic 21 Underground.