Rammstein : le compte rendu et les photos du premier concert à Ostende !

Dans la setlist du soir, par contre, un équilibre savamment orchestré entre les titres déjà joués lors de leur passage précédent au Stade Roi Baudouin à Bruxelles, mais aussi d’incontournables classiques, et des extraits du nouvel album Zeit, intelligemment sélectionnés.

Qu’on aime Rammstein ou pas, le show est absolument irrésistible. Parce que c’est ce que l’on vient chercher aussi, quand on réserve un ticket pour une date de leur tournée. Aller voir Rammstein en live, c’est s’offrir de l’évasion pure le temps de deux bonnes heures. Alléger de nombreux clichés, grâce à la fois à l’humour teuton, et à une finesse plus grande qu’il n’y paraît, si on se donne la peine de se pencher sur leur travail.

C’est en prendre plein les yeux, grâce à la structure gigantesque de la scène (identique à leur précédent passage) et aux effets pyrotechniques de plus en plus impressionnants, et plein les oreilles avec leur style unique, militaire, et d’une surefficacité indiscutable.