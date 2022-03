Rammstein dévoile un mystérieux teaser

Cette sortie pourrait être annonciatrice de l’arrivée imminente de leur prochain projet qui aurait été retardé, selon Sven Helbig, en raison d’un "manque de papiers". Le compositeur allemand a collaboré sur certains titres de ce projet.

"Pour le groupe, cette interruption est très ennuyeuse", explique-t-il. Il poursuit : "Le groupe ne sait pas encore quand il sortira l’album. Ils doivent pouvoir envoyer un très grand nombre de CD et vinyles, de nombreux livrets et pochettes dans le monde entier, et cela ne semble pas faisable pour le moment". Le compositeur n’en a pas dit plus sur cet album : "Tout est bouclé, mais je ne peux rien vous dire, car le groupe décide parfois de retirer des chansons au dernier moment, de les modifier. Till ne veut pas réécrire une chanson, mais Richard pense que c’est stupide. Ou bien parfois les guitaristes ne sont pas d’accord sur un riff…"

Rammstein s’est aussi récemment exprimé sur les réseaux sociaux pour manifester son soutien à l’Ukraine et aux citoyens russes qui s’opposent à leur régime : "Nous ressentons une peine particulière pour la souffrance du peuple ukrainien. Chaque membre du groupe a des expériences dans les deux pays. Tous les membres du groupe ont des amis, des associés, des partenaires, des fans dans les deux pays. Nous pensons au désespoir que de nombreux fans russes peuvent ressentir face aux actions de leur gouvernement, et nous voulons nous souvenir de l’humanité partagée par les citoyens russes et ukrainiens".

Un passage du groupe allemand est toujours prévu pour deux dates en Belgique cet été. Initialement prévu le 10 juin 2020 puis reporté au 7 août 2021 au Park De Nieuwe Koers, le show a dû à nouveau être replanifié et fixée au mercredi 3 août 2022. On a ensuite appris qu’une deuxième date venait s’ajouter le lendemain, 4 août, toujours avec Classic 21.