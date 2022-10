Rammstein défend à nouveau ses fans contre les prix abusifs de revente de tickets

Rammstein a même poussé la démarche un pas plus loin en demandant une ordonnance restrictive contre la plateforme de billetterie Viagogo. Une demande qui a été acceptée et il leur est désormais légalement interdit de revendre des billets pour la prochaine tournée européenne du groupe de metal allemand en 2023.

Les sites revendeurs de tickets comme Viagogo sont souvent accusés de rendre plus difficile l’accès aux fans pour l’achat des tickets, pour ensuite les commercialiser à des prix exorbitants.

L’injonction a été appliquée par le tribunal de district de Hambourg, et c’est la deuxième fois que le tribunal interdit à Viagogo de vendre des entrées de concert pour Rammstein. La dernière intervention juridique demandée par Till Lindemann et les musiciens, contre la société, datait de 2019.

"Souvent, les acheteurs ne se rendent pas compte qu’ils n’achètent pas leurs billets auprès de l’organisateur, mais sur le marché de seconde main", explique l’avocat Sebastian Ott. "Le législateur a reconnu cette lacune et a agi. Nous sommes heureux que le tribunal du district de Hambourg partage notre opinion et interdise systématiquement les violations de la nouvelle loi."

L’injonction précise que la seule plateforme autorisée à vendre des billets Rammstein est Eventim, et que le nom complet des participants doit être lisible sur le billet d’entrée, avec une preuve d’identité. Les fans ne pourront désormais plus revendre eux-mêmes les billets, à moins qu’ils le fassent via le site fanSALE distribué par Eventim, dès ce 1er décembre 2022.

Rammstein sera à nouveau en Europe l’été prochain. Les billets pour le concert des 4 et 5 août 2023 au Stade Roi Baudouin se sont envolés en un rien de temps. Les deux concerts affichaient sold out seulement deux heures après la mise en vente des places, selon un communiqué.

Vous pouvez aussi retrouver ici le compte rendu complet et les photos des concerts belges de cette année, tout comme le podcast Rammstein réalisé par l’équipe de Classic 21 Metal.