Rammstein de retour en Belgique pour ses 30 ans de carrière

Rammstein soufflera ses 30 bougies l’année prochaine et viendra célébrer cet anniversaire le 27 juin au Park Nieuwe Koers d’Ostende avec Classic 21 !

C’est via un communiqué qu’on a appris la nouvelle :

Depuis de nombreuses années, Rammstein suscite un engouement massif. Et son parcours est à tout le moins parlant : un total de six concerts à guichets fermés en Belgique en trois ans (2019, 2022, 2023), avec pas moins de 300.000 spectateurs et une pluie d’éloges unanimes de la presse pour la solide réputation scénique du groupe.

Les billets pour le concert du 27 juin à Ostende seront mis en vente à partir du mercredi 18 octobre à 11 heures sur www.greenhousetalent.com.

Rammstein a annoncé pas moins de 18 rendez-vous, dont un concert le 18 juin à Nimègue et le 27 juin à Ostende. Juste à temps pour célébrer son trentième anniversaire avec un spectacle haut en couleur, qui, au sens littéral, enflammera et fera trembler le site, avec des explosions et des nuages de fumée qui s’élèvent bien au-delà des stades.

Leur dernier album, Zeit (2022), s’est propulsé à la première place dans pas moins de 11 pays. Après leur passage tonitruant à Ostende, pas moins de 3 albums se sont retrouvés dans le top 10 et 5 chansons ont grimpé en flèche dans l’Ultratop. La ville d’Ostende est impatiente d’accueillir Rammstein : " C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillerons à nouveau Rammstein au Park Nieuwe Koers d’Ostende en 2024. Comme en 2022, cette soirée promet d’être inoubliable tant pour les Ostendais que pour les fans qui viendront dans notre ville des quatre coins du pays et d’ailleurs. Nous sommes fiers d’accueillir à nouveau ce groupe de renommée mondiale et sommes impatients d’assister à son spectacle ! "