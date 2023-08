Rammstein au stade Roi Baudouin : trois concerts et une polémique qui enfle

Le célèbre groupe de métal allemand Rammstein fera trembler les murs du stade Roi Baudouin dès ce jeudi soir et se produira à nouveau le 4 et 5 août dans la capitale. 150 000 personnes sont attendues pour assister à ce show qui s'annonce mémorable. Dans le même temps, le leader et chanteur du groupe, Till Lindemann, est au cœur d’une polémique qui enfle de jour en jour. Il est accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles lors de fêtes organisées après les représentations. Ce qu'il a démenti par l'intermédiaire de ses avocats.

"Ne sois pas stupide, tu aimes ça."

En mai dernier, une fan nord-irlandaise, sous le pseudo de Shelby Lynn, a affirmé avoir été été droguée et menacée sexuellement lors d’une soirée privée d’un concert du groupe à Vilnius, en Lituanie. Son post Twitter va ensuite amener d’autres femmes à dénoncer des faits similaires.

Un rapport publié par la chaîne d’information allemande Tagesschau détaille les accusations portées par d’autres victimes. Des dizaines de femmes accusent le chanteur de Rammstein de comportements sexuels déplacés. Certaines auraient eu des relations sexuelles contre leur gré et d’autres auraient été droguées, d’après plusieurs médias allemands. Ces femmes seraient présélectionnées via les réseaux sociaux puis invitées à venir en backstage. Dans les loges, de l’alcool et parfois de la cocaïne leur auraient, selon elles, été proposés pour animer les "after".

Ces derniers jours, un nouveau témoignage est venu s’ajouter à cette série d’accusations. Une fan autrichienne, Beate H. (nom d’emprunt) s'est livrée à la radio-télévision publique autrichienne. Elle affirme que le chanteur du groupe l’a agressée physiquement après un concert en 2019. Elle explique s’être retrouvée dans la chambre d’hôtel du chanteur après une fête : "Je voulais juste rencontrer mes idoles que j’adore depuis des années ". Mais la soirée a pris une autre tournure lorsque la jeune femme a vu Till Lindemann nu sur le lit en train d’attendre ses fans. Le chanteur aurait alors exigé d’avoir des relations sexuelles avec Beate, ce qu’elle dit avoir refusé. Selon son récit, l’artiste l'aurait ensuite jetée violemment sur le lit et l’aurait frappée au niveau des fesses. “D’un coup, j’ai ressenti une énorme douleur. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, peut-être 30 secondes ou deux minutes. Puis je me suis levé et j’ai été prise de vertiges”. Till Lindemann se serait ensuite moqué de la jeune femme en lui lançant: “Ne sois pas stupide, tu aimes ça.”



Le parquet de Berlin a ouvert une enquête "pour des faits présumés relevant du domaine des délits sexuels et de la distribution de stupéfiants".

Le chanteur n'est par ailleurs pas le seul membre du groupe à faire l'objet d'accusations : dans une interview publiée par les journaux allemands NDR et Süddeutsche Zeitung, deux femmes ont également accusé le claviériste du groupe, Christian "Flake" Lorenz d'agressions sexuelles.

De vives réactions en Autriche et en Allemagne

Suite à ces accusations, des manifestations ont eu lieu à Berlin, à Vienne et à Groningue, aux Pays-Bas, pour faire interdire les concerts prévus dans ces villes. En Allemagne, plus de 75 000 personnes avaient signé une pétition contre le concert de Rammstein à Berlin. En Autriche, la ministre autrichienne de la Condition féminine, Susanne Raab, s’est dite également très "en colère et déconcertée" face à ces déclarations. "Une clarification s’impose. Toute violence contre les femmes est inacceptable", a-t-elle ajouté.

Devant le stade roi Baudouin, ce vendredi, à l’heure d’écrire ces lignes, ce ne sont pas des manifestants mais bien des fans qu’ont rencontrés nos équipes. La polémique actuelle n’a pas freiné leur envie d’assister à ce show que le groupe promet spectaculaire.

Sur son site internet, la Ville de Bruxelles a expliqué qu’un plan de mobilité a été prévu afin d’optimiser la gestion des flux des participants et veiller à la sécurité des piétons et cyclistes.

"Nous vous conseillons de laisser votre voiture chez vous et d’utiliser un autre moyen de transport pour vous rendre au concert : le vélo, les navettes " spécial concert " (mise en service de bus vers le stade pour l’occasion) et/ou les transports publics. Nous avons prévu deux emplacements pour vélos surveillés tout près du stade". Les navettes "spécial concert" conduiront les fans jusqu’au stade et les ramèneront chez eux depuis 50 villes de Belgique, rapporte le site.