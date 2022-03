Rammstein annonce son nouvel album !

La rumeur circulait, mais c’est à présent officiel : le nouvel album de Rammstein sortira le 29 avril prochain et s’intitulera Zeit. Trois ans après leur Untitled album, un album sans titre qui a propulsé le groupe au sommet de 14 charts internationaux en 2019, Rammstein est de retour !

Le groupe a passé deux ans à travailler sur les onze titres de ce nouvel album, enregistré aux studios La Fabrique à St. Rémy de Provence. Une fois de plus, ils ont collaboré avec le producteur berlinois Olsen Involtini.

Le premier single de l’album est le titre éponyme "Zeit", sorti ce jeudi 10 mars. "Zeit" est une ballade puissante qui évolue en épopée retentissante. La voix de baryton de Till Lindemann se pose sur des accords de piano solennels et un chœur angélique de sirènes. La chanson traite des choses éphémères, de notre mortalité et du bonheur précieux de l’instant parfait. "Time, please stand still, stand still" (Temps, s’il te plaît, reste immobile, reste immobile), implore Lindemann dans les paroles. La vidéo du titre a fait son apparition mondiale sur la chaîne YouTube officielle du groupe à 17h. Le clip a été réalisé par l’acteur et musicien Robert Gwisdek, qui effectue ainsi sa première collaboration avec Rammstein.