Rammstein ajoute une deuxième date en Belgique après le sold out en un quart d'heure de la 1ère date

Rammstein soufflera ses 30 bougies l’année prochaine et viendra célébrer cet anniversaire le 27 juin au Park Nieuwe Koers d’Ostende avec Classic 21 !

Comme prévu, les places sont parties comme des petits pains mais bonne nouvelle, une date supplémentaire vient d'être ajoutée le lendemain et les places sont en vente dès maintenant.

Dans un nouveau communiqué, on peut lire:

"Nouveau succès d’anthologie pour Rammstein : comme les années précédentes, la billetterie a été prise d’assaut pour le premier concert et tous les billets ont trouvé preneur en à peine un quart d'heure, si bien que le groupe ajoute une deuxième date : le 28 juin au Park Nieuwe Koers à Ostende. L’été prochain s’annonce donc très chaud… et encore plus torride lorsque le groupe soufflera ses trente bougies les 27 et 28 juin au Park Nieuwe Koers, à Ostende. Les tickets pour le 28 juin sont dès maintenant en vente sur www.greenhousetalent.com"

Rammstein, le groupe live le plus spectaculaire au monde, fera vibrer Ostende cet été !

Le 27 et 28 juin, le groupe de metal allemand s’emparera du Park Nieuwe Koers pour y faire la fête. L’été prochain, des camions débordant de matériel, d’une scène impressionnante et d’une quantité incroyable de " joujoux " pyrotechniques sillonneront à nouveau l’Europe.

Juste à temps pour célébrer son trentième anniversaire avec un spectacle haut en couleur, qui, au sens littéral, enflammera et fera trembler le site, avec des explosions et des nuages de fumée qui s’élèvent bien au-delà des stades. Les millions de personnes qui ont assisté aux concerts à guichets fermés du groupe ces dernières années sont unanimes : ces spectacles sont uniques par leur nature, leur ampleur et leur qualité.

Attendez-vous à un groupe parfaitement orchestré, avec l’humour divin et le pathétisme propres à Rammstein, et à une setlist reprenant tous les plus grands tubes ! Il est donc logique que Rammstein offre à tous ses fans et à celles et ceux qui sont sur le point de le devenir une nouvelle chance de vivre ce " spectacle gigantesque " en direct."