Ramillies mise aussi sur le basket, dans son hall sportif flambant neuf

C’est l’histoire d’un passionné de basket, qui était joueur et coach aux Castors. En 2017, il vient s’installer avec son épouse à Ramillies, une commune où le basket n’existe quasi-pas : "Quand je jouais au Castors Braine on s’arrêtait à Mont-Saint-Guibert et Ottignies. Y a un club à Orp-Jauche et à Jodoigne mais c’est tout. Je voulais créer une culture du basket à Ramillies", confie Maxime.

Et du coup Maxime est allé frapper à la porte de l’échevin des sports, Michaël Dombret : "Maxime m’a parlé de son projet à la fête des familles en 2019. J’ai tout de suite été emballé, d’autant plus qu’à l’époque on allait commencer les gros travaux de rénovation du centre sportif, qui date de 1983. Et on voulait occuper notre nouveau hall sportif avec de nouveaux sports".

Les travaux de rénovation ont duré 18 mois. La commune a bénéficié d’un financement d’Infrasport (Région wallonne) à hauteur de 1,2 million d’euros, c’est 90% du budget global des travaux.

Le hall a été inauguré en octobre, le centre sportif est occupé la journée par les écoles et les soirs et les week-ends par le mini-foot, le roller hockey, le hockey en salle, le volley et évidemment le basket.