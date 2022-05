Ramène ta fraise ! – La fabuleuse aventure de la spécialité de Wépion

C’est pour conserver la mémoire des temps glorieux que le Musée de la fraise de Wépion a, dès les années 1970, commencé à collecter de nombreux objets en lien avec la fraise elle-même, les techniques de sa culture, mais également ses représentations dans l’art et son impact sur la vie quotidienne.

Résultat : devenu l’un des musées les plus originaux et les plus attachants de notre pays, le Musée de la fraise de Wépion offre une incursion dans un univers insolite mais qui titille toujours aussi intensément nos sens et notre imaginaire…