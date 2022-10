Rambo a 40 ans !

La célèbre punchline, la réplique culte de ce film, vous ne la trouverez pas dans ce livre. En fait, "Rambo" le livre est un drame psychologique plus qu’une aventure d’action. Sa construction est terriblement intelligente : un chapitre sur deux, on vit ce drame d’après le point de vue de Rambo… sans cesse appelé le gamin (on est bien loin du physique bodybuildé de Stallone) ! Donc, un chapitre sur deux, on vit ce drame selon le point de vue du shérif Teasle, lui aussi vétéran de guerre… celle de Corée, un vétéran qui a su se réadapter. Ces deux personnages sont présentés avec leurs faiblesses et leurs qualités. Ce ne sont ni des gentils ni des méchants. Et plus les pages se tournent, plus le lecteur s’attache à eux et n’arrive plus à faire la différence sur la justesse ou non de leurs actions. Sans cesse, on se pose cette question : qui a tort, qui a raison (alors que dans le film, le shérif Teasle, Brian Dennehy, est un sale type) ! ? Ce livre, c’est une partie d’échecs en pleine nature. Cette nature sauvage… mais aussi la nature humaine. Le lecteur se retrouve dans la tête de ces deux personnages. Il souffre avec eux… il tue avec eux… car cette histoire sur papier est beaucoup plus violente et sanglante que celle adaptée au cinéma… Et puis surtout il y a cette fin… que vous n’oublierez pas de sitôt !