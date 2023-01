Ramasser ou déposer ? Composter, broyer ou brûler ? Le casse-tête des communes pour le traitement des sapins de noël

Au coût de la collecte s’ajoute celui du compostage. "Dès qu’on va à la dalle, la commune doit payer, à la tonne, comme tous les professionnels qui y déposent leurs déchets", poursuit Luc Mertens. La commune a donc opté pour le broyage, réalisé sur place. Les copeaux sont redistribués aux habitants qui le souhaitent. Braine-l’Alleud, elle, organise un grand feu. "C’est un moment festif, mais aussi une manière de se débarrasser de ces sapins, explique l’échevin de l’environnement, Henri Detandt, à nos collègues de TV Com. On a examiné beaucoup d’autres solutions et celle-ci est finalement une des moins dommageables d’un point de vue économique comme écologique". La commune, qui offre le ramassage à ses habitants, avait essayé le broyage pendant la crise covid. "Mais on s’est rendu compte que cette opération était énergivore et surtout grande consommatrice de main-d’œuvre", note-t-il. Le bûcher sera allumé dimanche soir, à Ophain.