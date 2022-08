Ramassages scolaires : quelques lignes ne sont pas desservies pour cette rentrée en Brabant wallon

En Brabant wallon, cela se traduit pour cette rentrée par trois services de ramassage qui ne sont pas assurés sur les 80 que coordonne le TEC. Du jamais vu dans la province. "Les parents ont été informés et nous poursuivons les démarches pour recruter les chauffeurs", rassure Catherine Bes, la directrice adjointe du TEC Brabant wallon. La situation est cela dit moins criante que dans la province de Hainaut ou celle de Liège par exemple. Des candidats chauffeurs, il y en a pourtant. Rien que pour notre province, ils sont près de 80 à s’être manifestés après la campagne menée conjointement en juillet dernier par le TEC et la FBAA. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ces conducteurs sont déjà opérationnels. "Pour devenir chauffeur professionnel, il vous faut votre permis D, ce qui veut dire suivre une formation théorique et pratique, et avoir les capacités professionnelles", précise Patrick Westelinck. Le trajet de formation peut prendre entre six semaines et six mois.