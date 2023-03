Ramadan : pour conjuguer jeûne et vie professionnelle, de plus en plus d’entreprises s’adaptent

Le ramadan commence ce jeudi. Durant un mois, les musulmans pratiquants jeûneront toute la journée, de l’aube au crépuscule. Et pour bon nombre d’entre eux, ils continueront à travailler en même temps… Alors, comment concilier religion et vie professionnelle ? De plus en plus, certaines entreprises s’adaptent et proposent des aménagements.

Safia et Aziza ont deux points communs : toutes les deux travaillent chez ING et toutes les deux commenceront demain le ramadan. Niveau travail, cela ne change pas, mais elles s’adaptent : "Pas de réunions entre 9 heures et 10 heures, je divise mes horaires de midi pour prier ou aller dehors prendre l’air", explique Safia. Et les pauses, c’est dans une petite salle de relaxation : Safia y a trouvé un espace pour prier, tournée vers La Mecque.

Aziza, quant à elle, prend moins de pauses pour finir plus tôt. Une flexibilité qu’elle salue : "Je n’ai jamais été stigmatisée, il n’y a jamais eu d’incident, il y a toujours eu une ouverture."