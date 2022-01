Rallye : Ypres bien placé pour accueillir à nouveau le WRC en 2022

Tout heureux d’accueillir le WRC pour la première fois de son histoire en Belgique en 2021, le Rallye d’Ypres pourrait remettre le couvert en 2022. C’est ce que nous a soufflé Alain Penasse, organisateur du Rallye. "On a une bonne chance… mais c’est loin d’être fait", prévient-il toutefois.

Le Rallye d’Irlande prévu au mois d’août et annulé en raison du Covid a en effet libéré une place dans le calendrier du championnat du monde de rallyes. Ypres est donc prêt à bondir sur l’occasion pour placer une nouvelle fois la Belgique sur la carte du rallye mondial.

Pour y parvenir, le Rallye d’Ypres devra vaincre la concurrence de celui de Monza. L’épreuve italienne semble être la seule en mesure de concurrencer la candidature d’Ypres à ce stade.

"C’est très important pour la Belgique de pouvoir organiser pour une 2e fois une manche de championnat du monde. On a beaucoup de spectateurs belges qui sont fans de rallye. On doit en profiter tant que Thierry est en jeu pour le championnat du monde […] Il y a encore beaucoup de critères à remplir mais on étudie cette opportunité. Je pense que la décision ne va pas tarder. J’espère que ça tombera avant mi-février."

Le Rallye d’Ypres est actuellement planifié en juin dans le cadre du championnat de Belgique. S’il devait en revanche accueillir le WRC, celui-ci serait replanifié en août (18 au 21) sur un parcours sans doute entièrement flamand. "Il paraît difficile d’aller à Francorchamps comme l’an dernier. Le GP de Formule 1 (26 au 28 août) est trop proche", a également signalé Penasse qui sera donc fixé dans les prochaines semaines.