Rallye : Tom Boonen va participer à six autres courses du championnat de Belgique

Tom Boonen a pris goût au rallye. Après ses débuts le 25 février au Rallye d'Haspengouw, la course d'ouverture, l'ancien champion du monde de cyclisme participera cette année à six autres manches du championnat de Belgique (BRC) au volant de sa Lancia Delta Integrale 16V. Comme à l'Haspengouw, Boonen aura à ses côtés l'expérimenté Erwin Mombaerts pour lire les notes.

Tom Boonen avait annoncé à l'improviste sa participation au Rallye disputé dans la région de Saint-Trond. Il a déjà participé avec succès à de nombreuses courses sur circuit, mais le passage au rallye était un pas vers l'inconnu.

Boonen a débuté avec une deuxième place dans la catégorie Historic et a clairement indiqué qu'il souhaitait participer à davantage de rallyes. "Le virus du rallye s'est définitivement emparé de moi", a déclaré Tom Boonen.

"J'ai passé un très bon moment au Rallye d'Haspengouw, à la fois dans la voiture avec mon copilote Erwin Mombaerts et en dehors de la voiture. Dans le parc d'assistance, l'ambiance était très agréable et les supporters très enthousiastes".

Avec sa Lancia Delta Integrale 16V, il concourt dans la catégorie Historic. "La Lancia est vraiment une voiture qui permet de rouler à fond. On peut encore la conduire purement, et c'est ce que nous allons faire. Ma prochaine course est le Rallye des Ardennes. Ensuite, je participerai au Rallye de Wallonie, au Sezoensrally, au Rallye de Bertrix, et l'East Belgian Rally et peut-être au Rallye de Spa pour terminer.

L'objectif est d'acquérir de l'expérience pour l'avenir. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'ai aussi de l'ambition. Je ne veux cependant pas en parler pour l'instant. Prenons les choses étape par étape et profitons de ce beau sport".

Outre le rallye, Tom Boonen a également l'intention de suivre un programme d'épreuves sur circuit.