Rallye – Nicolas Gilsoul : "Je me came à l’adrénaline et là j’étais en sevrage pendant presque un an"

Cela faisait un bail qu’on ne l’avait plus vu et entendu. Plus d’un an après la séparation avec Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul est de retour. En 2022, le copilote épaulera Gino Bux sur 10 manches du Championnat de Belgique des rallyes à bord d’une Skoda Fabia Rally2. Voilà un équipage qui devrait jouer aux avant-postes et assurer le spectacle dans un championnat de plus en plus relevé. On a rencontré Nicolas à la présentation de l’équipage, l’occasion de lui poser quelques questions… Interview.

Est-ce qu’on peut dire que Nicolas Gilsoul est de retour ?

" Oui, on peut dire ça comme ça. On a dévoilé ce soir notre projet commun avec Gino de participer au championnat de Belgique des rallyes sur une Skoda R5 évo. Oui je suis de retour. "

Cela fait un peu plus d’un an qu’on ne vous a plus trop vu, comment s’est passé cette année à l’écart ?

" Je dois bien reconnaître que cela a été la pire année de ma vie. Me faire évincer comme ça à quelques jours du début du championnat, ça m’a fait un choc et j’ai mis un certain temps à m’en remettre. Après, ça m’a permis d’essayer de nouvelles choses, de tâter un petit peu du rallye-raid en faisant des formations, en allant voir sur le terrain. J’ai surtout fait le point avec moi-même. J’arrive tout doucement au milieu de ma vie, qu’est-ce qui était bien ? Pas bien ? Qu’est-ce que j’ai encore envie de faire ? Qu’est-ce qui m’anime ? Clairement, quand Gino Bux est venu me trouver, ça m’a fait vibrer alors que ça fait quand même plusieurs mois qu’il n’y a pas grand-chose qui m’a fait vibrer ou en tout cas tous les éléments ne se mettaient pas en place pour que ce soit réaliste. Là, franchement, ça faisait sens. "

Vous avez parlé de période difficile, vous êtes-vous dit à un moment, je veux tout arrêter, je vais quitter le milieu ?

" Non mais à un moment donné, quand le milieu ne veut plus de vous, il faut accepter d’être un peu en retrait. On sait tous qu’en Championnat du Monde, il y a très peu de place pour un faire un métier à temps plein et gagner sa vie comme on le mérite par rapport aux risques qu’on prend et à l’expertise et l’expérience qu’on amène. Des places comme ça, il n’y en avait pas de disponible. On a vu courant d’année qu’il y a eu pas mal de mouvements au niveau des copilotes. Manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou plus bien. Je n’ai pas décidé de tout plaquer mais j’étais face à moi-même et j’ai dû sentir quelle direction je devais prendre parce que manifestement j’étais à un carrefour. "

Vous l’avez dit, il y a eu pas mal de changements en WRC au niveau des équipages, est-ce que ça veut dire que le rôle du copilote a changé ces derniers mois, ces dernières années ?

" J’ai l’impression… Je n’en parle pas pour mon cas personnel mais, effectivement pour les autres, ça semble compliqué. On dirait qu’il y a de moins en moins de budget globalement et c’est souvent, pas toujours, mais souvent le coéquipier qui est le parent pauvre. Ça vient probablement de là. "

Le fait qu’Isabelle Galmiche débarque à côté de Sébastien Loeb et gagne le Monte Carle sans presque aucune expérience en mondial, c’est particulier ?

" C’est particulier mais en même temps Isabelle n’est pas une inconnue. Il y a 15 ans quand j’allais en Championnat de France, Isabelle était déjà là. Elle avait déjà un bagage énorme, elle avait la banane, elle était déjà expérimentée, elle était dans l’environnement proche de Seb, elle a régulièrement fait des essais avec lui. Ça faisait sens qu’ils roulent ensemble et c’est fantastique pour elle qu’elle ait pu être à côté de Loeb au Monte et l’emporter parce que c’est une expérience de vie unique et c’est cool qu’elle ait pu le faire. "

Est-ce que vous êtes encore un spectateur attentif du WRC ?

" Oui de plus en plus… J’ai eu du mal l’année passée, en tout cas au début, j’avais comme une arête en travers de la gorge. Mais oui, fatalement, parce que ça m’anime. Ça m’a toujours animé, gamin j’allais sur les rallyes avec mon père, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais oui, j’ai eu une période où j’ai vraiment eu du dégoût et une fois que j’ai réussi à digérer cette émotion et reprendre l’ascendant, j’ai retrouvé la joie de vivre et mon énergie et la vie continue. "

Retrouver le WRC, c’est un objectif à terme ?

" Oui et non… A partir du moment où je m’engage dans un projet, je suis quelqu’un de fidèle, je suis quelqu’un de fiable et je respecte mes engagements. Après, tout peut changer très vite. Mais là, aujourd’hui, des opportunités ailleurs, il n’y en a pas. Je me suis engagé dans un projet. "

Avec votre expérience, votre passif, votre passé, il n’y a pas eu d’approches notamment de pilotes français pour rouler avec eux en WRC ?

" Si, il y a eu des approches, il y a eu des contacts mais on n’est pas arrivé à assembler toutes les pièces du puzzle. "

L’objectif avec Gino Bux, ça va être quoi ?

" Se faire plaisir mais moi, pour me faire plaisir, c’est bien faire les choses. Moi, ce que j’adore, c’est préparer, penser. Je reste convaincu que pour les notes, la voiture, la manière d’aborder une compétition, 80% de la réussite c’est de la préparation. Pas sur place, c’est trop tard, mais avant, quand on est chez soi, qu’on fait autre chose puis tout d’un coup on a un flash et on se dit je peux encore faire ça. C’est ça qui me fascine entre guillemets et je sais que c’est ça qui fera la différence. Ça m’amuse, j’y trouve mon plaisir. Je suis aussi impatient de retrouver de l’adrénaline parce que depuis toujours j’ai eu l’habitude d’être très régulièrement dans une voiture. Je me came à l’adrénaline et là j’étais en sevrage pendant presque un an, je serai content de reprendre une petite dose. "