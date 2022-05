Rallye : Le Français Stéphane Lefebvre au-dessus des Belges grâce à une recette magique

Stéphane Lefebvre, c’est une pointe de vitesse qui a largement fait ses preuves, un gros potentiel et aussi… une vraie recette. Attaquer fort lors de la première partie d’épreuve et gérer la suite. La preuve : au Rallye de Wallonie, il a empoché sept spéciales le samedi (sur onze) et une seule, la dernière qui octroie des bonus points, le dimanche. "On avait 18 secondes à gérer, c’était un écart assez conséquent. Ca ne servait à rien de s’enflammer. Dans la dernière spéciale, on a attaqué fort pour aller chercher les cinq points de la Power Stage. Contrat rempli pour nous donc. C’est ce qu’on appelle la gestion", analysait le pilote français.

Leader autoritaire du championnat, Lefebvre trône avec 80 unités, devançant Gino Bux (51), Adrian Fernémont (44) et Ghislain de Mevius, au volant lui aussi d’une Skoda Fabia (39). La prochaine manche du championnat, la cinquième de cet exercice 2022, le Sezoensrally, est programmée dans deux semaines, le 14 mai. "La prochaine étape de ma saison, ce sera le championnat du monde WRC2 au Portugal dans trois semaines (ndlr : du 19 au 22 mai). On ne sera pas présent au Season Rally, mais on finira ensuite le championnat belge", a-t-il conclu.

Ypres, l’Omloop, l’East Belgian, le Condroz et Spa : il restera encore de belles opportunités au pilote français de 30 ans afin de briller sur les routes belges.