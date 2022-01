Rallye : "Il n’y a plus qu’à prouver qu’on est capable de faire la même chose que les hommes"

Ce week-end ont lieu les premières sélections. Toutes les candidates se produisent sur une voiture de série et effectuent une spéciale avec un tour de reconnaissance et un tour chronométré. Au terme de ce week-end les 6 meilleures seront qualifiées pour la grande finale.

" J’ai commencé le karting à 11 ans, j’ai enchainé avec la VW fun cup pendant 3 ans et ici je découvre le rallye, on verra ce que ça donne." explique Lyssia, 19 ans de Frasnes-lez-Gosselies près de Nivelles. " J’aime l’adrénaline, la vitesse, toujours aller plus vite chaque tour et puis je pense que j’ai un peu ça dans le sang. J’ai toujours été attirée par ce qui avait un volant et quatre roues. On a un tour de reconnaissance et un tour chrono avec un copilote à côté qui nous donne des notes. Le circuit est difficile ? Technique, difficile je ne dirais pas mais assez technique. Il est piégeux par endroits parce que ça glisse et en plus la météo n’est pas avec nous aujourd’hui. J’espère être finaliste, si je suis là forcément ce n’est pas juste pour jouer, j’aimerais bien gagner et justement être au sein d’une équipe professionnelle pour grandir au maximum dans le sport."