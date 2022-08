Rallye d’Ypres : Tanak décroche sa troisième victoire de la saison, Neuville dorénavant quatrième au championnat

Le Rallye d'Ypres, la neuvième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), se déroulait ce week-end en Belgique.

La victoire est revenue ce dimanche à Ott Tanak (Hyundai), l’Estonien décrochant du même coup son troisième succès de la saison après la Sardaigne et la Finlande. On retrouve ensuite deux pilotes Toyota : Elfyn Evans et Esapekka Lappi. Oliver Solberg (Hyundai) et Takamoto Katsuta (Toyota), dans cet ordre, complètent le top 5.

Leader jusqu’à la 15e spéciale (sur 20), auteur de huit meilleurs chronos à Ypres, Thierry Neuville (Hyundai) est parti à la faute samedi en fin de journée. Contraint à l’abandon, il a sauvé 3 unités dans la Power Stage. Kalle Rovanpera (Toyota), sorti vendredi, a lui récolté 5 points. Au championnat, Rovanpera possède dorénavant 203 unités. Suivent Tanak (131), Evans (116), Neuville (106) et Katsuta (92).

En WRC2, la victoire est revenue à Stéphane Lefebvre (Citroën). Le Français, qui n’avait plus gagné dans la catégorie depuis le Monte-Carlo en 2015, a devancé Andreas Mikkelsen (Skoda), Yohan Rossel (Citroën), Christopher Ingram (Skoda), Nicolay Gryazin (Skoda) et Grégoire Munster (Hyundai). Lefebvre, Ingram et Munster engagés en BRC également.

Le prochain rendez-vous est programmé du 8 au 11 septembre en Grèce avec le Rallye de l'Acropole.