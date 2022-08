Rallye d’Ypres : Neuville favori à domicile, première balle de match pour Rovanpera

Ajouté tardivement au calendrier mondial l’an dernier, le Rallye d’Ypres accueille à nouveau le WRC, le championnat du monde des rallyes, cette année. Les 20 spéciales de la neuvième manche de la saison seront à suivre en direct vidéo sur notre site et sur RTBF Auvio !

Favori de l’épreuve belge disputée sur asphalte, au vu de sa connaissance du parcours et, aussi, de sa victoire l’an dernier, Thierry Neuville (Hyundai) se méfie clairement de la concurrence dans une saison dominée par Toyota malgré la victoire d’Ott Tanak (Hyundai) lors de la huitième manche, en Finlande. "On a réussi à gagner Ypres l'année passée, pas sûr que ce sera pareil cette année. L'an dernier, c'était ‘fingers in the nose’. Cette année, ça peut être une autre histoire avec des pilotes Toyota nombreux et compétitifs. On vient de passer 3e au championnat alors qu'on gardait la 2e place malgré nos déboires. Ce sera un rallye important si on veut reprendre la 2e place. Il y a une belle bagarre pour la 2e place, on est 3-4 pilotes assez proches, on veut garder cette position", indiquait notre compatriote à l’arrivée en Finlande.

Leader autoritaire du championnat du monde, Kalle Rovanpera (Toyota), 198 unités, dispose à Ypres de sa première balle de match. Elle est toutefois très peu probable car elle nécessite une victoire et des points dans la Power Stage pour le Finlandais de 21 ans ainsi qu’un nombre de points extrêmement limité pour Tanak, 104 pts, et Neuville, 103 pts, au terme du week-end. Si Rovanpera totalise au moins 121 unités d’avance dimanche soir, il sera sacré. Il ne restera en effet que quatre manches après la Belgique : Grèce, Nouvelle-Zélande, Espagne et Japon.