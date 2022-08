Rallye d’Ypres : Neuville arrache le meilleur temps du shakedown face à Rovanpera

Deux semaines après le Rallye de Finlande, empoché par Ott Tanak (Hyundai), la meute du WRC se retrouve en Belgique, à Ypres, pour la neuvième manche du championnat du monde des rallyes.

L'épreuve belge a débuté ce jeudi avec l'habituel shakedown (Nieuwkerke, sur 7,34 kilomètres), sorte de mise en bouche dans le but de peaufiner les réglages des bolides. Les passages sont chronométrés, mais uniquement indicatifs.

C'est Thierry Neuville (Hyundai) qui a obtenu le meilleur chrono (3:44.4) sous une fine pluie. Le pilote belge s'est montré plus rapide que Kalle Rovanpera (Toyota) lors de son quatrième et dernier passage. L'écart entre les deux hommes : à peine 0,6 seconde. Suivent ensuite Elfyn Evans (Toyota, +1,3 sec), Oliver Solberg (Hyundai, +1,3 sec) Craig Breen (Ford, +1,6 sec), Esapekka Lappi (Toyota, +1,7 sec), Adrien Fourmaux (Ford, +2,2 sec) et Ott Tanak (Hyundai, +2,4 sec).