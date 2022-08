Rallye d'Ypres, le débrief du dimanche : et de trois pour Tanak, Neuville veut rebondir en Grèce

Là où les Rovanpera, Thierry Neuville (Hyundai), Craig Breen (Ford), Gus Greensmith (Ford) et Adrien Fourmaux (Ford) sont tous sortis de la route, Tanak est bien resté scotché à l'asphalte belge pour finalement s'imposer avec un avantage de cinq secondes sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota). Le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota) a complété le podium à plus d'une minutes et 41 secondes.

Dans son débriefing du dimanche, notre collègue Olivier Gaspard tire les bilans de l'épreuve belge.