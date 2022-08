Rallye d’Ypres : l’image, la surprise, la déception… 6 faits marquants de l’épreuve belge

Ypres est un rallye piégeux, on a encore pu s'en rendre compte durant ce week-end. Un petit écart, un léger sous-virage, une corde mal négociée et vous atterrissez presque automatiquement dans un fossé ou un wateringue. Quand, en plus, ça se produit à 120 ou 140 km/h...

Kalle Rovanpera (Toyota) est sorti dès la 2e spéciale, Craig Breen (Ford) est parti à la faute samedi, tout comme Thierry Neuville (Hyundai). Adrien Fourmaux (Ford) a lui tenu jusqu'au dimanche. Ajoutez à cela l'escapade dans un champ de Gus Greensmith (Ford) et vous obtenez cinq pilotes WRC dans le décor.