Rallye: Camille Mazuin de Fosses-la-Ville décroche le premier volant 100% féminin organisé par le RACB

Elles étaient au départ plus de 200 candidates, plus de 200 filles inscrites au volant rallye organisé par le RACB (Royal Automobile Club de Belgique). Après une première phase de sélection sur des voitures de série, après une finale de 2 jours lors de laquelle les 6 meilleurs ont pu se départager ce week-end près de Francorchamps, le Jury présidé par Michèle Mouton, Vice-championne du monde des Rallyes en 1982 et seule femme à avoir remporté des manches en wrc (San Remo, Portugal, Acropole, Brésil), a tranché: c'est Camille Mazuin, 22 ans de Fosses-la-Ville qui décroche la timbale. Elle roulera en BRC (Championnat de Belgique des Rallyes) au volant d'un Clio Rally 5.

Les 6 finalistes se sont retrouvées à Bernister ce week-end, près de Francorchamps, pour la finale du volant 2022 organisé par la Fédération. Au Menu une spéciale technique de près de 4 kms. Les filles n'ont pas d'expérience en rallye, elles doivent prendre des notes, être à l'écoute d'une copilote et surtout apprendre à dompter une vraie voiture de course, une Clio Rally5, une petite bombinette de 180 CV.

Après chaque run, après chaque passage derrière le volant, c'est un immense sourire qui illumine leur visage: "c'est une expérience unique, ce n'est que du plaisir. On a a envie de se remettre dans la voiture et de continuer à rouler encore et encore" dit Emilie, de Theux, 22 ans.

Malheureusement, après 2 jours de compétition, sur le sec, sur le mouillé, il n'en reste qu'une. C'est Camille Mazuin qui a été retenue par le jury présidé par Michèle Mouton, Vice-championne du Monde des Rallyes en 1982.

Camille a 22 ans, elle vient de Fosses-la-Ville, et est étudiante en 5ième année en ingénieur de gestion:

"J'arrive pas trop à réaliser que j'ai gagné le premier volant 100% féminin organisé par le RACB. Je suis super contente et je me sens d'attaque pour donner le maximum et montrer que nous aussi les femmes, on a la place dans ce milieu".

Après avoir déjà roulé en Fun Cup et participé à plusieurs courses sur circuit, Camille Mazuin va se lancer dans le grand bain du rallye, bien décidée à mener la vie dure aux garçons et sur les spéciales du pays.