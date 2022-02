Rallye belge : Nicolas Gilsoul – Gino Bux, renaissance !

Nicolas Gilsoul a 40 ans. Il a été 5 fois vice-champion du monde des rallyes en tant que copilote aux côtés de Thierry Neuville. L’histoire s’est arrêtée. Brutalement. "Un côté soudain et un côté à la fois inattendu. Donc on pense que ça va aller tout seul de digérer sur le moment et puis on se rend compte que la vie nous impose de passer par différents stades pour arriver jusqu’à la phase finale qui est la résilience. Et c’est seulement à partir de ce moment-là qu’on parvient à retrouver la vision, le goût, rééchelonner des objectifs, la vraie envie, la gnac, et on ressort grandi !"

Ce retour avec Gino Bux arrive au bon moment.

"Alors Gino Bux, c’est une rencontre d’il y a une dizaine d’années où le courant était très très bien passé, explique Nicolas Gilsoul. Et puis j’ai eu l’occasion d’aller sillonner le monde pendant une dizaine d’années, et l’Univers nous a remis ensemble ! C’est-à-dire que je me suis retrouvé mis à pied il y a environ un an, et j’ai dû un petit peu retomber sur mes pattes et Gino m’a proposé un programme alléchant ! Maintenant il fallait réunir tous les ingrédients pour en faire une réalité c.-à-d. que ce soit compatible avec un semblant de vie de famille, de père de famille, et que ça réponde à mon alignement, mon cœur, que ça me fasse vibrer et que ça procure également du plaisir."