Rallycross à Mettet : affiche dévaluée, public dédommagé mais spectacle assuré sur la piste

C’est assurément un coup dur pour les amateurs de Rallycross. Le championnat du monde fait escale en Belgique ce week-end, amputé des WRX1e. Les voitures (électriques) de la catégorie reine ne seront pas présentes sur le circuit Jules Tacheny pour des raisons de sécurité. En cause, un incendie survenu le 21 juillet lors de la dernière manche à Lydden Hill, dans l’écurie Special One Racing. Les Lancia Delta Integrale de Sébastien Loeb et de Guerlain Chicherit sont parties en fumée alors qu’elles étaient en train de charger. Une enquête est en cours afin de déterminer l’origine de cet incendie.

Malgré ce contretemps pour le moins fâcheux, la manche belge est maintenue ce week-end à Mettet comme le confirme Freddy Tacheny, l’organisateur du World RX Benelux : " C’est un coup dur. On ne peut pas le nier. Une situation exceptionnelle qui est indépendante de notre volonté. Personne ne s’y attendait mais l’électrique est une technique qui est toujours en phase de développement. Ces deux voitures ont pris feu et la FIA a légitimement diligenté une enquête qui n’a pas encore rendu ses conclusions. Dès lors, pour éviter que cela ne se reproduise, la catégorie RX1e est suspendue et ces voitures ne peuvent donc pas être au départ des courses. Tant que l’enquête ne sera pas terminée, il n’y aura plus de RX1e. Par contre, les autres catégories seront bien présentes ce week-end ".

Pour Guillaume De Ridder, ex-champion du monde en RX2e, malgré l’absence des voitures de pointe et de Sébastien Loeb, cette édition ne sera pas dévaluée pour autant : " Je pense que nous allons quand même assister à de belles bagarres. Certes, on peut regretter l’absence de Loeb, c’est dommage. C’est un grand nom qui va manquer à la fête, c’est évident, mais il y aura quand même un très beau plateau avec plusieurs ténors du RX1e et des pilotes moins connus du RX2e mais tout aussi talentueux ".

Affiche dévaluée mais spectaculaire avec les RX2e

Ce sont donc les RX2e qui seront à l’honneur ce week-end à Mettet avec quelques stars de la discipline reine : " Grâce au promoteur, quatre pilotes du RX1e vont participer à l’épreuve et non des moindres " se console Freddy Tacheny. Parmi ceux-ci, le quintuple champion du monde Johan Kristoffersson, véritable légende du Rallycross mondial, mais aussi Ole Christian Viby ainsi que les frères Kevin et Timmy Hansen qui vont donc se mesurer aux ténors de la catégorie 2. Ils viennent renforcer le plateau déjà très riche en RX2e. Une catégorie dominée par un pilote belge, le Limbourgeois Viktor Vranckx, qui a malheureusement dû déclarer forfait. Sans oublier l’Euro RX1, l’ancienne catégorie de Formule Un thermique. " Il y en aura donc pour tous les goûts. L’électrique et le thermique avec des voitures de plus de 700 chevaux ainsi que le cross car, cette nouvelle catégorie très légère et très spectaculaire. On espère ainsi que le public en prendra plein les yeux ". Le public suivra donc de près l’Audi A1 d’Enzo Ide qui vise le titre en Euro RX1. Le Flandrien, qui occupe la 2e place du classement derrière le Suédois Anton Marklund, ex-pilote de GT, pourrait s’emparer de la tête du championnat en cas de victoire ce week-end à Mettet.

Le public dédommagé

Dans l’adversité, les organisateurs se sont serré les coudes pour apporter une compensation aux spectateurs lésés. " On va tout faire pour offrir un beau spectacle à notre public qui va également bénéficier d’un dédommagement suite à ce contretemps. Nous allons offrir à chaque détenteur d’un ticket, un bon de 20 euros à dépenser sur place en merchandising, nourriture ou boissons. Nous montrons ainsi au public que nous voulons faire de cet événement une grande fête en rendant ce Grand-Prix accessible et démocratique ".

L’électrique au centre des débats

Si le GP du Benelux aura bien lieu ce week-end, cet incident n’est certainement pas une bonne pub pour le Rallycross électrique comme le déplore Freddy Tacheny : " Dans toute transition, il faut prendre le temps. Nous avons une mécanique thermique qui a plus de 100 ans d’expérience et de maîtrise. Ce qui n’est pas encore le cas de l’électrique. Cet incident démontre bien que l’électrique n’a pas encore livré tous ses secrets et je trouve que le World RX a fait le choix de l’électrique très rapidement. Peut-être trop rapidement mais c’est l’évolution de la société qui veut ça. Cela nous interpelle et nous nous posons la question suivante : sommes-nous vraiment prêts technologiquement pour accélérer cette évolution ou ne faut-il pas y aller étape par étape dans l’intérêt de la sécurité de tout le monde ? ".

Un avis que nuance Guillaume De Ridder, premier vainqueur d'un Rallycross électrique : " Je trouve que la technologie électrique se prête bien à des courses courtes et intenses comme on en voit dans le Rallycross. Donc, en passant à l’électrique, on a gagné en performances et à partir de là, il y a un réel intérêt de le faire. La technologie électrique est bénéfique pour cette discipline en termes de performance. C’est donc positif pour le spectacle puisque les voitures sont plus rapides. De plus, il n’y a jamais de problème d’autonomie vue le format des courses. Seul bémol, l’absence de bruit mais je le répète, le Rallycross est selon moi adapté à cette nouvelle technologie même si on peut regretter cet incident, lié à un problème électrique, mais ça fait partie du développement naturel des nouvelles technologies. Cela dit, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. On ne connaît pas encore l’origine de l’incendie. C’est peut-être une erreur humaine ou technique. Une enquête est en cours et il faudra attendre les conclusions avant de se prononcer ".

En attendant, place à la fête ce week-end à Mettet avec ce GP du Benelux. Une édition qui devrait malgré tout attirer un nombreux public. C’est du moins le souhait de Freddy Tacheny : " Nous devons rester soudés autour de notre passion et surmonter cet obstacle qui s’apparente à un nouveau défi. On espère bien sûr que les spectateurs seront malgré tout nombreux ce week-end car je le répète, le spectacle sera bien présent sur la piste ".