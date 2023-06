Ralf Rangnick, le Professeur du Gegenpress face aux Diables Rouges

Ce samedi, la Belgique affronte l’Autriche pour son 3e match de qualification sur la route de l’Euro 2024. La Das Team est désormais sous la tutelle de Ralf Rangnick, personnalité bien connue du football allemand et mondial, lui qui est à l’origine du célèbre Gegenpress. Petit face à face avec le Professeur et sa philosophie.

"En Allemagne, la plus haute licence pour un entraîneur s’appelle la licence de professeur du football. Cela implique que votre travail en tant que coach est d’éduquer et d’enseigner le football."

Son surnom de Professeur lui va bien. Le coach de l’Autriche Ralf Rangnick tient son surnom de son approche très éducative du football. L’Allemand est un des esprits les plus respectés du jeu, et est connu de tous pour avoir développé le célèbre "Gegenpress" – un pressing haut, pro actif et offensif, utilisé depuis presque 40 ans maintenant. Rangnick a aidé à définir une école de pensée qui a fini par inspirer des coaches comme Jürgen Klopp et Thomas Tuchel.

"J’ai rapidement compris que le spectacle était une grande part du football. Cela ne devrait pas être ennuyant à regarder. Mais à côté de ça, il faut toujours pouvoir contrôler le match. Je veux dire par là qu’il faut pouvoir contrôler ce qu’il se passe pendant les deux phases du match, celle où votre adversaire a le ballon et celle où votre équipe a le ballon. Presser, mettre l’adversaire sous pression, ce sont des stratégies offensives. C’est souvent le meilleur moyen de marquer et de se créer des opportunités de marquer selon moi."

En charge depuis l’année passée de l’Autriche, sa première expérience dans le coaching d’une nation en football, Rangnick se retrouve en train d’enseigner sa philosophie à un style différent d’élèves. Et dans sa tentative de qualifier l’Autriche pour un troisième Euro de suite, ses méthodes de motivation des joueurs restent les mêmes.

"Dès le plus jeune âge, au jardin d’enfants, à l’école et plus tard dans votre éducation ou quand vous faites du sport, si vous rencontrez quelqu’un qui vous rend meilleur, et que vous sentez que vous progressez grâce à cette personne, ce coach, cet enseignant, vous allez toujours poursuivre ce sentiment d’amélioration. Vous voudrez continuer à travailler avec cette personne."

Une approche que le coach compte bien utiliser dans ses qualifications pour l’Euro 2024. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le coach est assez ambitieux : "nous savons que nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe que ce soit la Suède, la Belgique, l’Azerbaidjan ou l’Estonie. La qualification, c’est notre but. Après, en Allemagne, on voudra montrer ce qu’on sait faire. On veut réaliser de grandes choses."