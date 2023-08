Ralf a disparu plus d'un an... Volontairement

Chaque année, ils sont des milliers de personnes à travers le monde à tout abandonner volontairement du jour au lendemain pour disparaître sans laisser de traces. En Belgique on compte près de 2000 disparitions volontaires tous les ans. Rares sont les témoignages puisque, c’est le principe, ces personnes ne souhaitent pas être retrouvées.

Ralf Bouffioux a disparu durant 15 mois, laissant sa famille dans un grand désarroi. Dix ans plus tard, il accepte de témoigner sur ces longs mois durant lesquels il a fait le tour de l’Europe en vivant de l’hospitalité.

En 2014, Ralf Bouffioux est un jeune adulte qui vit encore chez ses parents à Gesves. Mal dans sa peau et en proie à un chagrin d’amour, il perd confiance en lui. Des pensées suicidaires le hantent un peu plus chaque jour.

Ralf souhaite s’effacer du monde dans lequel il vit, disparaître, ne plus exister. Le suicide est une solution mais disparaître lui semble moins radical et c’est surtout moins irréversible.

Ralf organise sa disparition durant plusieurs mois. Il économise, se fournit en matériel, repère une forêt. Il fantasme une aventure comme il l’a vue dans le film " Into The Wild " (sans sa fin dramatique, quoi #nospoil). Il est jeune, naïf et rêve d’une vie d’aventurier.

La nuit du 14 février, Ralf brise son ordinateur en morceaux, charge son matériel dans sa voiture, roule lentement jusqu’à l’orée d’un bois qu’il avait repéré quelques semaines plus tôt.

Il gare sa voiture dans un champ, il y met le feu et disparait à vélo dans la forêt où il passera une première nuit avant de rejoindre l’Allemagne.

Très vite la police est alertée par la famille. Ralf sera recherché avec l’aide d’un gros déploiement policier, dont un hélicoptère. Après plusieurs semaines de recherches, les enquêteurs concluent à une " disparition non inquiétante ".

Sa famille, de son côté, vit dans l’angoisse et le chagrin. Et continuera tous ces mois à guetter le moindre signe, la moindre preuve que Ralf est bien vivant.

Après avoir fait le tour d’Europe le long des côtes avec son vélo, Ralf sent que c’est la fin et qu’il est temps de rentrer. Il donne un signe de vie par mail et, un dimanche, il apparaît, là, au fond du jardin familial. Il lui faudra plusieurs années pour raconter son histoire que ce soit dans son livre ou face à notre caméra.