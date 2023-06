Ralentissement dans la construction : les carnets de commandes ont bien du mal à se remplir

Le secteur de la construction tire un peu la langue en ce moment. L’activité tourne au ralenti chez certains acteurs etl'inquiétude demeure pour la fin de l’année et 2024. Après la crise Covid, l’Ukraine et l’augmentation généralisée des coûts, les marchés publics sont aussi de moins en moins nombreux et la concurrence fait rage pour moins de contrats.

L’entreprise Bajart situé au nord de Namur, spécialisée dans la rénovation, notamment de patrimoine, ne s’en cache pas, l’activité s’est déjà mieux portée. La rénovation n’a pas le vent en poupe et avec de nombreux contrats, notamment dans la restauration d’églises, de patrimoine, les soumissions à des marchés publics se sont raréfiées : "En toute hypothèse, les temps sont durs pour tout le monde et les communes ou régions n’ont plus énormément de trésorerie à consacrer à ce type de projet, explique Benoît Delfosse, le directeur technique. Moins d’appels d’offres, cela signifie que nous sommes beaucoup plus nombreux à tenter de décrocher le marché là où avant, les entreprises pouvaient se permettre de faire des choix en fonction de leurs spécificités. On fait moins la fine bouche". Une autre entreprise du secteur précise d’ailleurs que là où 3 à 4 candidats se manifestent en temps normal, la dernière soumission publiée pour une construction de bâtiment public a récolté 13 candidatures avec des prix tirés vers le bas pour tenter de décrocher la timbale quitte à diminuer ses marges.