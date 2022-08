Rajeunir son visage en changeant de coupe de cheveux, les astuces de David Jeanmotte

Ce matin dans Le 8/9, David Jeanmotte, vous explique comment rajeunir votre visage en changeant simplement de coupe de cheveux.

Pour paraître plus jeune, il faut privilégier les coupes de cheveux courtes. En effet, les dégradés, effilés ou encore les coupes structurées permettent de mettre en valeur certains traits du visage et de le rajeunir.

La frange est également un atout pour gagner quelques années puisqu’elle masque une partie du visage qui, souvent, est la première à être marquée par le temps. De plus, elle fera ressortir vos yeux, l’idéal est de choisir une frange épaisse, aux longueurs inégales et travaillées.

Cependant, les cheveux foncés ont tendance à durcir vos traits. Il est donc préférable d’opter pour une couleur plus claire, sans pour autant passer du brun corbeau au bond platine. Il est recommandé d’osciller entre 2 voire 3 teintes autour de la couleur naturelle. Si vous faites des mèches ou des balayages essayez de rester en harmonie avec la couleur de vos yeux et de votre peau.

Passé un certain âge, on oublie la raie au milieu. Elle donne un air très sévère et fait ressortir les rides. On préfère donc le côté " flou " en mettant ses cheveux en arrière. La raie sur le côté est également à privilégier si vous disposez d’assez de volume. Dans le cas contraire, vous pouvez tout à fait dessiner une raie en zigzag.

Et la dernière astuce, c’est d’éviter à tout prix de plaquer vos cheveux sur votre crâne, cela ne jouera pas en votre faveur et vous donnera un air plus austère. Bien entendu, dans le cas d’une queue-de-cheval, cela semble indispensable. Mais n’oubliez pas de laisser quelques mèches libres de part et d’autre de votre visage. Si vous aimez porter vos cheveux lâchés, l’effet négligé coiffé/décoiffé sera votre meilleur ami.