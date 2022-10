Rajae Maouane (Ecolo) sur la marche pour le climat : "Il faut arrêter de mettre la responsabilité uniquement sur les individus"

"On veut protéger la population et accélérer la transition", appuie la coprésidente. Mais face à la crise énergétique, comment ne pas douter de la faisabilité de la transition climatique tant promue par le parti politique ? "On traverse des crises successives, qui ont les mêmes origines, c’est la dépendance aux énergies fossiles et la faillite du système néolibéral, qui continuent à endommager la terre et la santé des humains. […] On comprend que les doutes soient là, mais on voit que dans les études qui sont menées, la question de l’enjeu climatique reste quand même une préoccupation majeure chez de nombreuses personnes en Belgique et d’ailleurs on l’a vu encore hier."

La lutte contre les inégalités sociales et la lutte contre le dérèglement climatique sont les deux faces d’une même pièce.

Et selon l’élue politique, "la lutte contre les inégalités sociales et la lutte contre le dérèglement climatique sont les deux faces d’une même pièce". Si le parti écologiste mène ce travail de transition climatique, "c’est au bénéfice des populations les plus vulnérables", martèle Rajae Maouane. "Quand on travaille sur la question de l’isolation, c’est justement pour aider les quartiers les plus défavorisés. Quand on travaille sur la qualité de l’air, c’est également pour soulager les quartiers les plus défavorisés qui n’ont pas forcément les moyens ou qui délaissent les soins de santé."