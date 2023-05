Rajae Maouane : Dans tout mariage, il y a des frictions !

Où en sont les partis à un an des élections ? Ecolo est dans la majorité régionale à Bruxelles, mais l’entente avec son partenaire socialiste n’est pas toujours au beau fixe. Des dossiers comme la Friche Josaphat, le Chant des Cailles ou encore le métro Nord ont montré qu’il existait de grosses différences de point de vue entre les deux formations. Pour autant, Rajae Maouane, la coprésidente d’Ecolo, estime qu’il n’y a pas de rupture de confiance entre les partenaires, que ce soient les socialistes ou les autres partenaires de la majorité. "La confiance est toujours là entre Ecolo et le PS, explique Rajae Maouane. Mais elle est surtout là entre les 6 partenaires de majorité qui se sont accordés sur une feuille de route pour améliorer la vie des Bruxellois. Alors c’est sûr, on est 6 partis autour de la table, ce n’est pas toujours évident, on défend parfois des enjeux ou des projets de manières différentes mais on est tous d’accord pour changer et améliorer la vie des Bruxelloises et des Bruxellois."