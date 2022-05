Rajae Maouane, co-présidente d’Ecolo à Jeudi en Prime : la sortie du nucléaire, "pas un combat qu’on a abandonné"

Les partis francophones, PS, MR, Ecolo et les Engagés, ont renouvelé la Charte de la démocratie, le document datant de 1993, remanié plusieurs fois, institue le concept de "cordon sanitaire" au sud du pays. Le fait qu’un président de parti, le MR, Georges-Louis Bouchez a débattu avec un leader du Vlaams Belang sur une chaîne de TV flamande avait incité les partis francophones à remettre les points sur les "i".

La date du 8 mai, symbolique car étant celle de la capitulation allemande en 1945, avait été avancée pour aboutir à un accord. A quelques jours de l’échéance, c’est chose faite. "L’accord est bel et bien signé ce soir", a déclaré Rajae Maouane, la co-présidente d’Ecolo.

Le cordon sanitaire continuera de concerner les partis d’extrême droite, alors que du côté du MR, on aurait souhaité inclure l’extrême gauche, et donc le PTB, dans les partis visés. "Il n’a pas obtenu gain de cause parce que l’essence même de cette charte et du cordon sanitaire, c’est de lutter contre l’extrême droite qui représente un danger extrêmement grave pour la démocratie aujourd’hui", a réagi Rajae Maouane, évoquant la situation en France, aux Pays-Bas et en Flandre. "L’extrême droite et les idées d’extrême droite prospèrent de manière extrêmement dangereuse, cela nous inquiète et c’est pour ça que nous avons très vite pris les choses en main avec Ecolo et demandé une réactualisation de la Charte", a poursuivi la co-présidente d’Ecolo.

Le PTB ne signe pas cette charte, sous prétexte qu’il est un parti national et qu’il n’y a pas de cordon sanitaire en Flandre. "C’est une attitude qui leur appartient", a réagi Rajae Maouane. "Nous considérons que si la Belgique francophone aujourd’hui est épargnée par l’extrême droite, c’est notamment grâce au cordon sanitaire", mais "cela ne veut pas dire que les idées d’extrême droite ne progressent pas", a ajouté la co-présidente d’Ecolo. Elle a reconnu que la situation est différente en Flandre, où il n’y a pas de "cordon sanitaire médiatique". Pour Rajae Maouane, l’affaire Jürgen Conings et les récents propos "proches de la xénophobie" de Conner Rousseau, le président de Vooruit, à propos de Molenbeek, sont autant de signes que les idées d’extrême droite progressent et "c’est un vrai danger pour notre démocratie". Et la co-présidente d’Ecolo de souligner que là où l’extrême droite bénéficie d’un haut taux d’antenne dans les médias, elle est "très haut dans les intentions de vote et est aux portes du pouvoir".