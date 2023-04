Rajae Maouane, co-président d’Ecolo : "Le coût de l’inaction est beaucoup plus important que le coût de la transition écologique"

"L’écologie, c’est l’avenir de l’économie", martèle Rajae Maouane, co-présidente d’Ecolo sur La Première. A plus d’un an des prochaines élections législatives, régionales et européennes, Ecolo veut déjà se projeter dans la transition écologique pour la future législature. Les Verts disent vouloir changer le modèle économique en incitant, notamment via des aides publiques, les entreprises à le faire. Comment ? Avec quels moyens ? Ce sera l’objet d’un congrès ce samedi 15 avril 2023 à Mons.

"Le monde de l’entreprise n’a pas attendu le politique pour avancer. Bon nombre se sont déjà lancées. A Bruxelles, Barbara Trachte (secrétaire d’Etat Ecolo chargée de la Transition économique à la Région de Bruxelles-Capitale, ndlr) a lancé le shifting économique, c’est-à-dire le fait d’accompagner les entreprises vers le chemin de la transition pour pouvoir déployer une économie beaucoup plus vertueuse qui soit respectueuse des humains, qui soit respectueuse des ressources."

Réorienter les investissements publics

Pour financer cela, Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo, évoquait un fonds de transition écologique d’environ un milliard pour la Wallonie. "Effectivement, ça a un coût et donc il faut réorienter les investissements publics. Le coût de l’inaction est beaucoup plus important que le coût de la transition. […] Ça avance à Bruxelles. On aimerait bien que, en Wallonie, on atteigne également ce niveau d’ambition."

Sur la question du nucléaire, George-Louis Bouchez, président du MR, a déclaré que son parti n’irait pas dans un futur gouvernement fédéral s’il n’y a pas des projets de nouvelles constructions de centrales nucléaires. Une coalition avec le MR est-elle encore envisageable pour Ecolo dans ces conditions ? "Nous irons avec les partis qui veulent arriver en 2050 à un parc énergétique qui soit 100% propre, 100% renouvelable parce que ça fait du bien à la planète, ça fait du bien au portefeuille et ça nous rend totalement indépendant par rapport à des grandes puissances étrangères."